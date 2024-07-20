Африканский сервал месяц назад потерялся в Екатеринбурге. Его до сих пор ищут

В Екатеринбурге сбежал африканский сервал, которого уже месяц не могут поймать

Африканский сервал по кличке Стеша сбежала от хозяйки в Екатеринбурге, причем она уже месяц бродит по округе, но никто не может ее поймать. Об этом сообщил сайт kp.ru .

Кошка сбежала от хозяев в коттеджном поселке Карасьеозерском. За это время ее видели не только там, но также в СНТ «Горняк» и недалеко от Палкинского торфяника. При этом кошка спокойно бродит по окрестностям, забираясь на частные участки.

Животное ищут волонтеры, к которым обратились неравнодушные очевидцы. Сообщения о пропаже сервала разместили в группах во «ВКонтакте» «ЗооХелп» и «Я потерялся». Под ними отметилась и владелица кошки, написавшая, что ее сложно поймать, так как сервал очень быстро бегает. При этом опасности для людей не представляет, она сама их боится.

«Бояться ее не стоит. Надеемся, что все получится и мы обязательно сможем вернуть ее домой», — написала она.

Владелица кошки добавила, что у Стеши был ошейник с GPS-трекером, но ей как-то удалось от него избавиться. Сейчас она пытается приманить питомицу едой там, где ее видели жители коттеджного поселка.

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