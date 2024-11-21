Аэропорт Волгограда временно прекратил принимать и отправлять рейсы
Утром 21 ноября на работу аэропорта Волгограда наложили временные ограничения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
«С 05:45 (по московскому времени) 21 ноября временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград», — написал он.
Сейчас воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.
Это главный приоритет, заключил он.
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