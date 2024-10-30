Аэропорт Шереметьево утром 30 октября останавливал работу почти на час

Утром 30 октября в столичном аэропорту Шереметьево вводили временные ограничения в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом со ссылкой на Росавиацию сообщило РИА «Новости».
По данным ведомства, воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы с 04:37 до 05:20. Сейчас аэропорт работает штатно.
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