Аэропорт Оренбурга закрыли следом за аэропортами Самары и Саратова утром 18 сентября

Временные ограничения ввели утром 18 сентября в аэропорту Оренбурга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил он.

Ранее аналогичные меры ввели в воздушных гаванях Самары и Саратова. Ночью в течение нескольких часов прием и выпуск самолетов приостанавливал аэропорт Волгограда. Там ограничения сняли в 05:18.

Минобороны сообщало утром о ликвидации 43 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью регионами России.

Из них 23 сбили над территорией Ростовской области, 11 БПЛА — над Волгоградской областью, пять — над Курской областью, три — над Крымом и один — над Белгородской областью.