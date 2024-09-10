Аэропорт Казани временно прекратил принимать и отправлять рейсы

Аэропорт Казани утром 10 сентября временно прекратил принимать и отправлять авиарейсы. Об этом заявили в Росавиации.

Такие меры ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Они начали действовать с 07:00 по московскому времени.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность полетов. Это — главный приоритет, заключили в Росавиации.