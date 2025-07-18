Аэропорт Калуги временно перестал принимать и отправлять рейсы

В аэропорту Калуги днем 18 июля ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«(Грабцево; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал в своем Telegram представитель ведомства Артем Кореняко.
Минувшей ночью ограничения вводили и в аэропорту Нижнего Новгорода. Утром — около 05:42 — Кореняко сообщил, что воздушная гавань начала работать штатно.
В начале второго часа ночи ограничения начали действовать в аэропорту Внуково. Причиной также была необходимость обеспечить безопасность полетов.
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