Аэропорт Калуги временно перестал принимать и отправлять рейсы

В аэропорту Калуги днем 18 июля ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«(Грабцево; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал в своем Telegram представитель ведомства Артем Кореняко.

Минувшей ночью ограничения вводили и в аэропорту Нижнего Новгорода. Утром — около 05:42 — Кореняко сообщил, что воздушная гавань начала работать штатно.

В начале второго часа ночи ограничения начали действовать в аэропорту Внуково. Причиной также была необходимость обеспечить безопасность полетов.