Аэропорт Диксона возобновил работу после ЧП с Ан-26

Выкатывание самолета Ан-26 в аэропорту Диксона на севере Красноярского края стало серьезным авиационным инцидентом. Его расследованием займется комиссия межрегионального территориального управления Росавиации. Об этом завил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

По его словам, турбовинтовой самолет авиакомпании «КрасАвиа» выполнял перелет из Норильска. На борту судна находились 11 членов экипажа и 23 пассажира. Самолет 4 июня в 11:35 по московскому времени выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Специалисты осмотрели Ан-26 и провели его буксировку на стоянку. Через несколько часов аэропорт снова открыли для обслуживания ВС.

Ранее о ЧП сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По ее данным, самолет выполнял нерегулярный чартерный рейс. Прокуратура начала устанавливать причины и обстоятельства случившегося, а также проводить проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.