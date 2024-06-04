Аэропорт Диксона возобновил работу после ЧП с Ан-26

ФАВТ: расследованием ЧП в аэропорту Диксона займется комиссия красноярского МТУ

Фото: РИА «Новости»

Выкатывание самолета Ан-26 в аэропорту Диксона на севере Красноярского края стало серьезным авиационным инцидентом. Его расследованием займется комиссия межрегионального территориального управления Росавиации. Об этом завил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

По его словам, турбовинтовой самолет авиакомпании «КрасАвиа» выполнял перелет из Норильска. На борту судна находились 11 членов экипажа и 23 пассажира. Самолет 4 июня в 11:35 по московскому времени выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Специалисты осмотрели Ан-26 и провели его буксировку на стоянку. Через несколько часов аэропорт снова открыли для обслуживания ВС.

Ранее о ЧП сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По ее данным, самолет выполнял нерегулярный чартерный рейс. Прокуратура начала устанавливать причины и обстоятельства случившегося, а также проводить проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

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