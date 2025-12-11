«Аэрофлот» предупредил об отменах и переносах рейсов 11 декабря: что делать пассажирам

«Аэрофлот» объявил о переносах и отмене рейсов в течение 11 декабря

Минувшей ночью системы ПВО сбили над Россией почти 300 беспилотников. Воздушные гавани Московского авиаузла ограничивали работу на всю ночь и возобновили прием и отправку рейсов только утром. На фоне происходящего «Аэрофлот» предупредил пассажиров о корректировках.

Пассажиров попросили перед выездом в аэропорт проверить статус рейса и не приезжать, если полет отменили. Свериться можно с помощью онлайн-табло и раздела «Управление бронированием» на сайте Аэрофлота.

Также перевозчик попросил клиентов проверять СМС-сообщения в телефоне и личную электронную почту, которые указывались при покупке билета.

Если рейс отменили, можно сделать вынужденный возврат стоимости билетов или переоформить их на другие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного.

«Переоформление происходит на рейсы по тому же маршруту и в том же классе обслуживания (с одновременным соответствующим изменением дат других рейсов под кодом SU), без взимания дополнительной оплаты», — уточнили в пресс-службе компании.

Перевозчик предложил переоформить билет с помощью чат-бота или через мобильное приложение. Подробные правила возврата можно узнать на сайте «Аэрофлота».

Если рейс отменили, когда вы уже находитесь в аэропорту, для оформления возврата денег следует обратиться в кассы.

Возврат можно провести дистанционно — для этого нужно обратиться в офисы продаж Аэрофлота в городе или в уполномоченные агентства по месту приобретения билета. Для этого нужно подать онлайн-заявку через форму обратной связи.