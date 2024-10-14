Адвокат из ХМАО предстанет перед судом за мошенничество и хранение боеприпасов

Уголовное дело, возбужденное в отношении адвоката из ХМАО, передали в суд для рассмотрения по существу. Его обвинили в мошенничестве, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, фигурант обещал своим клиентам повлиять на приговор инстанции и добиться назначения минимального срока. При получении части вознаграждения, размер которого составил три миллиона рублей, мужчину задержали.

Во время проверки выяснилось, что адвокат незаконно хранил дома боеприпасы для оружия. В ближайшее время он предстанет перед судом.