Адвокат из ХМАО предстанет перед судом за мошенничество и хранение боеприпасов

Уголовное дело, возбужденное в отношении адвоката из ХМАО, передали в суд для рассмотрения по существу. Его обвинили в мошенничестве, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, фигурант обещал своим клиентам повлиять на приговор инстанции и добиться назначения минимального срока. При получении части вознаграждения, размер которого составил три миллиона рублей, мужчину задержали.
Во время проверки выяснилось, что адвокат незаконно хранил дома боеприпасы для оружия. В ближайшее время он предстанет перед судом.
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