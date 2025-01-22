Адвокат исключил криминальную версию смерти бизнесмена из-за воды «Джермук»

Опрос свидетелей и экспертиза по делу о смерти владикавказского предпринимателя Олега Гусова, который умер, выпив уксус из бутылки минеральной воды «Джермук», исключают криминальную версию подмены тары. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат его семьи Айрат Хикматуллин.

В феврале 2024 года 65-летний житель Владикавказа Гусов, сделав глоток минеральной воды «Джермук», получил ожог пищевода. Вместо воды в бутылке оказался уксус. Спасти мужчину не удалось, и он скончался в больнице.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Супруга и дети Гусова обратились в суд с иском против производителя минеральной воды. В числе ответчиков — армянская компания «Джермук Групп» и индивидуальный предприниматель Игорь Исупов. В конце декабря суд приостановил рассмотрение иска.

«Исходя из данных следствия, мы предполагаем, что ошибка была допущена на стадии производства минеральной воды. Следователи проделали огромную работу, допрашивая всех свидетелей по цепочке — от производства воды до ее продажи», — рассказал Хикматуллин.

По его словам, сотрудники складов подтвердили, что воду доставили в запечатанном виде и в таком же виде ее привезли в магазин. Это исключает возможность подмены бутылок с водой. Адвокат также сообщил, что Гусов открывал упаковку и бутылку в присутствии свидетелей.