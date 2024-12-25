Администратор ресторана получил наказание за кражу 377 тысяч рублей в Ижевске

Октябрьский районный суд Ижевска вынес приговор 25-летнему мужчине, который занимал должность администратора в ресторане «Яр». Об этом написал сайт Izhlife .

Его признали виновным по делу о краже у своего работодателя, сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии. В нерабочее время мужчина приходил на склад ресторана и забирал часть выручки. Ущерб составил 377 тысяч рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства.