Администратор ресторана получил наказание за кражу 377 тысяч рублей в Ижевске

Октябрьский районный суд Ижевска вынес приговор 25-летнему мужчине, который занимал должность администратора в ресторане «Яр». Об этом написал сайт Izhlife.
Его признали виновным по делу о краже у своего работодателя, сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии. В нерабочее время мужчина приходил на склад ресторана и забирал часть выручки. Ущерб составил 377 тысяч рублей.
Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства.
Генерал армии Виктор Горемыкин вручил награды участникам СВО в госпитале
Найденные после взрыва в ТЦ «Алания Молл» фрагменты БПЛА отправили на экспертизу
Дело о терроризме завели после поджога полицейской машины в Москве
Посольство России раскрыло национальность членов экипажа упавшего близ Актау самолета
Главным по Ленобласти в погранслужбе Финляндии стал полковник Олли
Черный ящик разбившегося в Актау самолета нашли
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте