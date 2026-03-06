Звуковые маяки установили на 74% регулируемых пешеходных переходов в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжается активная работа по обеспечению доступности городской среды для маломобильных граждан. На данный момент звуковыми устройствами для незрячих и слабовидящих оснащено уже 74% из 4876 регулируемых пешеходных переходов, сообщил сайт gazeta.spb.ru .

В городском комитете по транспорту прошло заседание рабочей группы, на котором обсудили вопросы доступности транспортных объектов. Участие приняли представители транспортных предприятий и общественных организаций инвалидов.

Заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Вадим Арсеньев сообщил о планах по оснащению спусков в подуличные переходы системой радиоинформирования «Говорящий город». Это позволит незрячим и слабовидящим лучше ориентироваться на подходах к станциям.

Особое внимание на встрече уделили Невскому проспекту. Активисты МОО «Благоприятная городская среда» провели контрольный обход и выявили переходы, требующие дополнительного оснащения. Речь идет об участках в районе Аничкова моста и на пересечении с Лиговским проспектом. В планах — привести в рабочее состояние существующие звуковые устройства и рассмотреть возможность оборудования новых объектов.