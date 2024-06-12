Звонки из-за границы предложили блокировать в России — СМИ

«Известия»: РКН предложил блокировать иностранные звонки для борьбы с аферистами

Фото: Freepik

Роскомнадзор может начать блокировать звонки из-за границы по умолчанию, чтобы защитить граждан от мошенников. Об этом сообщила газета «Известия».

«По данным ведомства, в настоящее время фиксируется многократный рост мошеннических звонков с Украины и других стран», — написали в материале газеты.

Как заявили журналистам в Роскомнадзоре, если такую меру введут, то решение по использованию этой функции будет принимать сам абонент. Люди смогут выбрать, разрешить входящие звонки из других стран или нет. Также будет возможность принятия звонков иностранных номеров только из списка контактов.

Ранее обманутый житель Томска перевел аферистам два миллиона рублей. Все началось с того, что мошенник позвонил ему и представился сотрудником оператора связи.

Крым — бюджетный и привлекательный. Опасно ли ехать на полуостров в 2024 году

Скандал на фоне аутизма. Родители детей с особенностями хотят подать на врача в суд

Очевидный тренд. Почему Илон Маск запретил сотрудникам использовать телефоны с ИИ?

Наводнения, разрушения и загрязнение воды. Каким будет мегаливень Москве

Устроят бойню. НАТО решил втянуть Молдавию в конфликт с Украиной

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте