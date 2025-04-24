ЗвОнит или звонИт? Почему ученые не могут повлиять на изменение ударений в русском языке

Филолог Мария Каленчук заявила, что рано или поздно ударение на первый слог в глаголе настоящего времени «звонит» перестанет быть ошибкой. 360.ru спросил мнение экспертов о языке и выяснил, почему это, если случится, станет закономерным.

Научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Владимир Пахомов рассказал, что принудительно изменить ударение в словах невозможно. Лингвисты только фиксируют устоявшиеся языковые нормы.

«У нас в русском языке уже не одно столетие идет процесс, когда у глаголов, оканчивающихся на -ить в личных формах, ударение переходит с окончания на корень. Когда-то было „курИт“, „варИт“, „дарИт“, „катИт“, „дружИт“. И слово „звонить“ — только одно из сотен слов, которые этому закону подчиняются. Просто другое дело, что ударение „звОнит“ обществом не принимается», — заявил ученый.

Пахомов добавил, что для него лингвистические изменения — такая же данность, как вращение Земли вокруг Солнца, поэтому сам он к подобным переменам никак не относится.

С ним согласился и депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.

«Язык существует именно в живой речи. Окончательно можно кодифицировать только нормы языков, вышедших из употребления, их еще часто называют мертвыми. Скажем, правила латыни нам известны вполне исчерпывающе», — рассказал он.

Ранее учитель русского языка Татьяна Ларионова призналась, что специалисты двояко относятся к переносу ударений.