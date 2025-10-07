Быстро меняющийся и нестабильный мир стоит на пороге масштабных изменений. Что сулят звезды и какой будет новая эра для России, рассказала в беседе с MK.RU именитый астролог Светлана Драган.

Нынешней осенью, по словам Светланы, многие могут ощущать сильный прессинг и усиление агрессии в свой адрес. Все изменится в третьей декаде будущего февраля.

«Все старые программы начнут стираться и уходить. И думаю, что ближе к весне и теплому лету начнутся революционные мировые движения», — пояснила она.

Мы столкнемся с тем, что старые устои и лидеры, которые создавали агрессивный настрой, начнут сдавать позиции. Это будет гибельно для многих европейских стран в том числе.

Лето, по словам астролога, будет весьма и весьма интересным: и удивительным, и драматичным, и небезопасным, но вместе с тем конструктивным.

Для россиян откроются новые возможности, появится пространство для новых идей. Однако реализовать планы получится только в 2027 году.

«Во все то, что будет происходить нынешней осенью, верить не стоит. Это не те тенденции, которые будут реализовываться. Надо ждать финала февраля», — объяснила Драган.