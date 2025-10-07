Звезды против санкций. России предрекли наступление новой эры — когда рухнет старый мир?
Быстро меняющийся и нестабильный мир стоит на пороге масштабных изменений. Что сулят звезды и какой будет новая эра для России, рассказала в беседе с MK.RU именитый астролог Светлана Драган.
Решающий февраль — 2026
Нынешней осенью, по словам Светланы, многие могут ощущать сильный прессинг и усиление агрессии в свой адрес. Все изменится в третьей декаде будущего февраля.
«Все старые программы начнут стираться и уходить. И думаю, что ближе к весне и теплому лету начнутся революционные мировые движения», — пояснила она.
Мы столкнемся с тем, что старые устои и лидеры, которые создавали агрессивный настрой, начнут сдавать позиции. Это будет гибельно для многих европейских стран в том числе.
Светлана Драган
Лето, по словам астролога, будет весьма и весьма интересным: и удивительным, и драматичным, и небезопасным, но вместе с тем конструктивным.
Для россиян откроются новые возможности, появится пространство для новых идей. Однако реализовать планы получится только в 2027 году.
«Во все то, что будет происходить нынешней осенью, верить не стоит. Это не те тенденции, которые будут реализовываться. Надо ждать финала февраля», — объяснила Драган.
Космос преподнесет много сюрпризов
По прогнозу эксперта, именно после окончания февраля настанет момент начала нового мира, но происходить это будет сложным путем.
«Мы увидим начало нового мира, но через хаос. У нас будет и борьба за некоего лидера в мировом масштабе. Это случится во второй половине 2026 года», — утверждает Драган.
Перед Россией, продолжила она, откроются перспективы развития, а управленческие команды ждет преобразование.
«К концу 2027 года мы сможем увидеть более-менее сформированную новую конструкцию. Кстати, космос нам очень много сюрпризов преподнесет. <…> Мы находимся на пороге входа в новую эпоху, которая, по сути, начинается на рубеже февраля 2026 года», — заверила собеседница издания.