Звездопад и большое Солнце. Астрономы раскрыли, что ждет Землю в начале 2025 года

Земля станет ареной для наблюдения редких космических явлений уже в первые дни 2025 года. На первую неделю нового года придутся пик метеорного потока Квадрантиды, максимальное приближение Земли к Солнцу и противостояние Марса, сообщили РИА «Новости» астрономы Московского планетария.

В ночь с 3 на 4 января ожидается пик активности метеорного потока Квадрантиды — одно из самых впечатляющих небесных событий года. Наблюдать можно будет до 120 метеоров в час, особенно ярко они проявятся в восточной части неба.

Четвертого января Земля войдет в перигелий, то есть окажется на минимальном расстоянии от Солнца, что сделает солнечный диск визуально самым крупным в этом году.

Позже, 16 января, внимание привлекут необычные условия для наблюдения Марса. Красная планета приблизится к Земле и выстроится в линию с нашей планетой и Солнцем. Это создаст отличные условия для детального изучения Марса.

Астрономы подчеркивают, что Квадрантиды в 2025 году станут одними из самых удобных для наблюдения метеорных потоков. При этом другие звездопады, такие как Лириды в апреле, Персеиды в августе или Геминиды в декабре, будет заметить сложнее из-за неблагоприятных условий. Однако в октябре Ориониды, а в ноябре Леониды подарят зрелищные метеорные шоу.

Ранее астрономы впервые назвали точное расстояние до самых далеких звезд Млечного пути.