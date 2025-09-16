Звездная дискуссия на форуме «Технологии Добра»: «Цифровой и медиакапитал: как известность помогает»

Форум «Технологии Добра», где известные амбассадоры фондов и эксперты из НКО обсудят, как медиавлияние и личные истории знаменитостей помогают привлекать внимание миллионов людей к социальным проектам.

Сессия раскроет, как правильно работать со «звездным капиталом», какие форматы оказываются органичными, а какие — провальными, и что значит устойчивое партнерство между известной личностью и НКО. Особое внимание будет уделено практическим кейсам: от органичного сторителлинга до системной цифровой работы с аудиторией.

В сессии примут участие:

Александр Мостовой , советский и российский футболист, двукратный чемпион СССР, обладатель кубка Португалии, амбассадор БФ «Ветер добрых перемен»,

Елизавета Арзамасова , российская актриса театра и кино, певица и телеведущая, амбассадор фонда «Старость в радость»,

Никита Ефремов , российский актер театра, кино и дубляжа,

Ануш Овсепян, генеральный директор благотворительного фонда «Фонд борьбы с лейкемией».

Модерировать сессию будет Александр Цыпкин, писатель, автор ряда бестселлеров, сценарист, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения», эксперт по стратегическим коммуникациям, лауреат приза Гильдии киноведов и кинокритиков России на фестивале «Кинотавр», попечитель Фонда медицинских решений «Не напрасно», член Совета фонда «Дети-бабочки», попечитель «Федерации адаптивного тхэквондо Санкт-Петербурга».

Дискуссия пройдет в рамках форума «Технологии Добра» 19 ноября в Москве (Кинотеатр «Октябрь») и онлайн. Организаторами мероприятия выступают Совкомбанк и Sk Финтех Хаб (Фонд «Сколково»).

Участие бесплатное, регистрация по ссылке.