«Звезда»: внуки известных маршалов передали их вещи представителям Центрального музея Вооруженных сил Минска

Внуки маршалов Василия Соколовского, Олега Лосика и Константина Рокоссовского собрались в Центральном музее Вооруженных сил Минска. Они передали учреждению личные вещи знаменитых военнослужащих, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Так, в музее появилась экспозиция, повторяющая рабочее место полководца Соколовского. На столе разместили блокноты, печатную машинку и книгу авторства военачальника.
Пополнит минские хранилища и китель Лосика, имя которого вписано в историю освобождения Белоруссии. Еще один уникальный экспонат — модель танка. Ее маршалу подарили сослуживцы.