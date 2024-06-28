«Звезда»: внуки известных маршалов передали их вещи представителям Центрального музея Вооруженных сил Минска

Внуки маршалов Василия Соколовского, Олега Лосика и Константина Рокоссовского собрались в Центральном музее Вооруженных сил Минска. Они передали учреждению личные вещи знаменитых военнослужащих, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Так, в музее появилась экспозиция, повторяющая рабочее место полководца Соколовского. На столе разместили блокноты, печатную машинку и книгу авторства военачальника.

Пополнит минские хранилища и китель Лосика, имя которого вписано в историю освобождения Белоруссии. Еще один уникальный экспонат — модель танка. Ее маршалу подарили сослуживцы.

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