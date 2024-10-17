«Звезда»: в Петербурге могут запретить выгуливать собак около магазинов и школ
Петербургские парламентарии обсуждают законопроект, который предусматривает обязательную электронную регистрацию домашних животных. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Как рассказал депутат Законодательного собрания Северной столицы Денис Четырбок, при отсутствии единой базы достаточно сложно доказать принадлежность питомца к конкретному владельцу.
«Это влияет на возможность недобросовестных собаководов уходить от ответственности в случае, если собака кого-то покусала и причинила вред здоровью», — пояснил Четырбок.
По его словам, в городе также расширят список тех, кто будет следить за выполнением правил. Кроме того, есть вероятность, что в Петербурге запретят выгуливать собак возле магазинов, школ, спортивных площадок и детских садов.