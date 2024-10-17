«Звезда»: в Петербурге могут запретить выгуливать собак около магазинов и школ

Петербургские парламентарии обсуждают законопроект, который предусматривает обязательную электронную регистрацию домашних животных. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Как рассказал депутат Законодательного собрания Северной столицы Денис Четырбок, при отсутствии единой базы достаточно сложно доказать принадлежность питомца к конкретному владельцу.

«Это влияет на возможность недобросовестных собаководов уходить от ответственности в случае, если собака кого-то покусала и причинила вред здоровью», — пояснил Четырбок.

По его словам, в городе также расширят список тех, кто будет следить за выполнением правил. Кроме того, есть вероятность, что в Петербурге запретят выгуливать собак возле магазинов, школ, спортивных площадок и детских садов.