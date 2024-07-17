Звезда TikTok Белла Томпсон умерла в 10 лет

Девочка-блогер Белла Томпсон, ставшая звездой TikTok, умерла в возрасте 10 лет. Об этом сообщил KP.RU со ссылкой на сообщение ее мамы в соцсетях.

Белла Томпсон родилась с несколькими редкими генетическими заболеваниями, также ей диагностировали карликовость. Девочка умерла в Торонто в окружении родных.

Она стала знаменитой благодаря своим жизнеутверждающим роликам в соцсетях. На ее аккаунт было подписано больше семи миллионов человек.

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