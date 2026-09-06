Звезда «Ранеток» стала матерью в третий раз

Актриса и певица Аня Руднева выписалась из Видновского перинатального центра с новорожденным сыном Артемом, для бывшей участницы группы «Ранетки» ребенок стал третьим. Женщина рассказала 360.ru, что нынешние роды оказались короче двух предыдущих

Первые продолжались почти сутки, вторые заняли около восьми часов, а рождение Артема прошло примерно за пять часов.

«Третьи роды, в принципе, воспринимались реально легче, чем и первые, и вторые. Первые роды вообще были сложные, это были практически сутки. А вторые роды были в 8:00, сейчас были пять часов. Поэтому мы молодцы, справились достаточно быстро. У нас был великолепнейший врач, который разрешил мне рожать под песни Агутина», — сказала Руднева.

После выписки артистка отметила комфортные условия в перинатальном центре и помощь медицинской команды. По ее словам, впечатления от пребывания там оказались настолько положительными, что поездку в роддом она сравнила с отдыхом.

Во время родов Рудневой разрешили включить песни Леонида Агутина. Какую именно композицию слушала артистка в момент рождения сына, она не запомнила.