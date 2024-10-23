«Звезда»: останки погибших во время ВОВ красноармейцев подняли в Запорожской области

В Запорожской области поисковикам удалось найти останки 12 бойцов-красноармейцев, жизни которых забрала Великая Отечественная война. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Речь идет о солдатах, погибших на Никопольском плацдарме, где в ходе Мелитопольской операции закрепилась немецкая армия. Сейчас на данной территории засеяли поле пшеницы, однако с ноября 1943-го по февраль 1944 года там велись сражения.

«По спискам безвозвратных потерь было установлено, что в этом месте на безымянной высоте погибло 27.11.1943 года 12 человек», — сообщил руководитель поискового отряда «Победитель» Евгений Горлачев.

Определить точное место погребения получилось благодаря помощи военных контрразведчиков. Специалисты подняли останки всех 12 бойцов.