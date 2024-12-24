«Звезда»: качественная гирлянда не имеет разрывов, замятий и повреждений

Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в разговоре с телеканалом «Звезда» рассказал, как выбрать безопасную для пользования гирлянду.

Специалист посоветовал предварительно проверять гирлянду в розетке на предмет отсутствия сильного запаха горящей проводки.

Он также подчеркнул значимость осмотра изделия на предмет целостности: на нем не должно быть разрывов, замятий и повреждений изоляционного покрытия. Дополнительно эксперт предостерег от приобретения гирлянд в сомнительных местах и на уличных рынках.

Чтобы купить изделие с гарантией, следует обращаться в магазины, где товары проходят проверку различными надзорными органами, а руководство магазина несет ответственность за качество продукции, заключил Кузнецов.