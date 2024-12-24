«Звезда»: качественная гирлянда не имеет разрывов, замятий и повреждений
Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в разговоре с телеканалом «Звезда» рассказал, как выбрать безопасную для пользования гирлянду.
Специалист посоветовал предварительно проверять гирлянду в розетке на предмет отсутствия сильного запаха горящей проводки.
Он также подчеркнул значимость осмотра изделия на предмет целостности: на нем не должно быть разрывов, замятий и повреждений изоляционного покрытия. Дополнительно эксперт предостерег от приобретения гирлянд в сомнительных местах и на уличных рынках.
Чтобы купить изделие с гарантией, следует обращаться в магазины, где товары проходят проверку различными надзорными органами, а руководство магазина несет ответственность за качество продукции, заключил Кузнецов.