Звезда фильма «Любовь и голуби» Сизоненко поддержала идею создания арт-объекта о прощении на месте съемок

Актриса Лада Сизоненко, известная по роли младшей дочери главных героев в фильме «Любовь и голуби», положительно оценила идею создания арт-объекта в Медвежьегорске. В беседе с Life.ru она назвала этот проект прекрасной инициативой.

«Как замечательно, что восстанавливают дом, в котором снимался фильм. Это отлично, прям потрясающе... Давно надо было это сделать... Молодец человек», — поделилась эмоциями артистка.

Сизоненко выразила радость по поводу того, что находятся люди, заинтересованные в сохранении памяти о фильме. Если ей предложат посетить открытие арт-объекта, она с удовольствием примет участие.

В Медвежьегорске в ближайшее время появится арт-объект, символизирующий прощение и любовь — главные темы фильма Владимира Меньшова. Объект будет посвящен Надежде и Василию, центральным героям ленты.