ЗСД: превышение скорости оказалось допустимым для 95% водителей из Петербурга

Водители из Санкт-Петербурга рассказали о том, какие нарушения ПДД они считают допустимыми. Результаты опроса показали, что для большинства превышение скорости стало почти нормой, однако проезд на красный свет остается неприемлемым, сообщил сайт Neva.Today о ссылкой на пресс-службу Западного скоростного диаметра (ЗСД).

Среди 11 тысяч водителей Северной столицы 95% отметили, что небольшое превышение скорости для них допустимо. При этом 58% готовы превышать на более чем 20 км/ч из-за обстоятельств.

Также 65% опрошенных нарушают правила парковки по необходимости. Однако 91% автомобилистов не приемлют проезд на красный сигнал светофора, а 96% — непристегнутый ремень безопасности.

В пресс-службе магистрали подчеркнули, что превышение скорости на 20 км/ч позволит сэкономить менее четырех минут, но при этом значительно увеличивает риск ДТП и тяжесть их последствий.