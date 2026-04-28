ЗОЖ-эксперт Кожевникова посоветовала проявлять деликатность в беседах с партнером о лишнем весе

Физическая форма партнера может влиять на отношения, однако если в паре есть доверие и уважительный диалог, искру всегда можно вернуть. Об этом в интервью ИА НСН заявила создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.

По ее словам, после свадьбы и мужчины, и женщины нередко расслабляются.

«Если мужчине хочется, чтобы его женщина вернула былую форму, надо очень деликатно и мягко сказать, что он любит ее любой, но хочет вместе с ней заниматься спортом. Надо узнать у жены, чем она в спортивном смысле увлекается», — рассказала эксперт.

Она отметила необходимость поддержки партнера. Если мужчина и женщина будут делать что-то вместе, это укрепит их связь и поможет заново зажечь искру в отношениях.