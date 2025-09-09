«Зов Народа» предложил блокировать аккаунты лудоманов, проигравших за год 100 тысяч рублей
Депутатам Государственной думы поступило предложение от межрегионального общественного движения «Зов Народа». Общественники призвали блокировать аккаунты пользователей автоматически и пожизненно при достижении чистого проигрыша в 100 тысяч рублей и более за год. Об этом сообщил Life.ru.
Согласно инициативе, операторы азартных игр должны будут следить за игровой активностью и всеми транзакциями в реальном времени. При достижении 70–80% от лимита клиенту придет предупреждение. Чтобы игроки не создавали новые аккаунты, предлагается использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Как пояснил председатель движения Сергей Зайцев, такие меры помогут значительно снизить негативные последствия лудомании.