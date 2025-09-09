«Зов Народа» предложил блокировать аккаунты лудоманов, проигравших за год 100 тысяч рублей

Депутатам Государственной думы поступило предложение от межрегионального общественного движения «Зов Народа». Общественники призвали блокировать аккаунты пользователей автоматически и пожизненно при достижении чистого проигрыша в 100 тысяч рублей и более за год. Об этом сообщил Life.ru.