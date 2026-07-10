Зоозащитница Нуриева сообщила, что в 15% случаев заболевания кошек возникают из-за стресса

Сооснователь общественного движения «Дай лапу» Александра Нуриева сообщила в беседе с «Радио 1» , что в 15% случаев заболевания кошек возникают из-за стресса.

По ее словам, питомцы плохо переносят перемены: переезд, поездку в ветеринарную клинику, пополнение в семье или отпуск.

«Когда ищем новый дом для подопечных, всегда предупреждаем владельцев, что животному понадобится время на адаптацию на новом месте», — отметила зоозащитница.

Она объяснила, что по этой причине специалисты центра не рекомендуют вывозить котов на дачу в летний период, добавили «Известия».