Зоозащитница Комагина поддержала запрет на содержание сов дома
Анастасия Комагина, глава фонда «Забытые животные», прокомментировала обновление перечня животных, запрещенных для домашнего содержания в России. Об этом сообщил «Постньюс».
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соответствующий список, в котором оказались совы.
«Мало кто умеет их правильно содержать», — заявила зоозащитница.
По словам эксперта, эти птицы тяжело переносят неволю и нуждаются в особенном уходе, который сложно предоставить без профессиональных знаний.
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