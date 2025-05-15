Зоозащитница Комагина поддержала запрет на содержание сов дома

Анастасия Комагина, глава фонда «Забытые животные», прокомментировала обновление перечня животных, запрещенных для домашнего содержания в России. Об этом сообщил « Постньюс ».

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соответствующий список, в котором оказались совы.

«Мало кто умеет их правильно содержать», — заявила зоозащитница.

По словам эксперта, эти птицы тяжело переносят неволю и нуждаются в особенном уходе, который сложно предоставить без профессиональных знаний.