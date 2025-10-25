Зоозащитник Базаркина назвала минусы идеи с уборкой за питомцами в многоквартирных домах

Ведущий специалист Московского регионального общества защиты животных «Верный» Наталья Базаркина в эфире радио « КП » высказалась о предложении обязать владельцев убирать за своими питомцами в многоквартирных домах.

Специалист раскритиковала инициативу, назвав ее бредом.

«Во-первых, будет за этим следить? Кто будет этим заниматься? Участковый, который и так не разбирается со своими делами, своими полномочиями», — отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что владельцы сами следят за чистотой и убирают за своими животными, если происходит непредвиденное. Базаркина посоветовала обратить внимание на привычку мусорить у некоторых людей.