Зоозащитник Базаркина назвала минусы идеи с уборкой за питомцами в многоквартирных домах
Ведущий специалист Московского регионального общества защиты животных «Верный» Наталья Базаркина в эфире радио «КП» высказалась о предложении обязать владельцев убирать за своими питомцами в многоквартирных домах.
Специалист раскритиковала инициативу, назвав ее бредом.
«Во-первых, будет за этим следить? Кто будет этим заниматься? Участковый, который и так не разбирается со своими делами, своими полномочиями», — отметила эксперт.
Она также подчеркнула, что владельцы сами следят за чистотой и убирают за своими животными, если происходит непредвиденное. Базаркина посоветовала обратить внимание на привычку мусорить у некоторых людей.