Зоотехник Змеева: в условиях террариума бородатая агама может прожить до 20 лет | 360°

Общество 06 мая 2024, 13:18 Зоотехник Змеева: в условиях террариума бородатая агама может прожить до 20 лет

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Бородатая агама — одна из популярных террариумных ящериц во всем мире. В домашних условиях она может прожить до 20 лет, сообщила зоотехник, герпетолог Дарья Змеева в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, для ящерицы нужен террариум до 100-120 сантиметров в длину с обогревом. Кормить их можно как растительной, так и животной пищей.

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Змеева отметила, что бородатая агама — довольно активный питомец, которому хочется постоянно где-то лазить. Владельцам стоит позаботиться о соответствующем декоре и наполнении террариума.