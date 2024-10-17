Зоотехник Чибисова: при кормлении белок с рук есть вероятность заразиться столбняком

Кормление белок с рук достаточно трогательный, но опасный процесс. Даже такой на первый взгляд безобидный контакт с диким животным может обернуться заражением вторичными инфекциями. Об этом рассказала зоотехника Тульского экзотариума Виктория Чибисова в разговоре с ТСН24.
Она отметила, что белки являются переносчиками бешенства. При укусе зверька невозможно знать наверняка, болел он или нет. В любом случае придется обращаться к врачу и делать необходимые уколы.
Также при кормлении белки с рук повышаются риски заразиться столбняком. Оставлять угощения можно в специальных кормушках. Рацион белок состоит из орехов и зерен, отметила специалист.
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