Зоотехник Чибисова: декоративные крысы генетически лояльны к людям

Какие крысы подойдут для содержания дома, что нужно знать об их приручении и болезнях — об этом Тульской службе новостей рассказала зоотехник Виктория Чибисова.

По словам эксперта, декоративные крысы, приобретенные в зоомагазинах или у заводчиков, станут верными друзьями для человека. Генетически они лояльны к людям, в отличие от диких грызунов, которых нашли на улице. Последние могут переносить бешенство и лептоспироз.

Крысы просты в уходе: главное, чтобы в клетке были чистота, питьевая вода и сбалансированный рацион. Кроме того, крысы нуждаются в общении, поэтому им требуется внимание хозяина.

Зоотехник отметила, что все крысы отличаются по характеру, но подход можно найти к любому животному, потому что они умны и доверчивы к своему хозяину. Кроме того, домашних грызунов можно дрессировать.