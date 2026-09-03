Зоопсихологи рассказали, что кошка может отказаться от когтеточки из-за износа предмета

Когтеточки важны для физического и психологического комфорта кошек, но иногда питомцы перестают ими пользоваться. Специалисты в области зоопсихологии и ветеринарии выделили несколько причин такого поведения. Их слова привел сайт URA.RU .

Эксперты отмечают, что отказ от когтеточки может быть связан с изменениями в самом предмете или в восприятии пространства вокруг него. Например, кошка может перестать пользоваться когтеточкой из-за ее износа или изменения расположения предметов в доме.

Также стресс из-за переезда, ремонта, появления нового животного или длительного отсутствия хозяина может привести к тому, что кошка откажется от когтеточки. Физический дискомфорт — еще одна причина: с возрастом или при наборе веса кошке может стать неудобна привычная когтеточка.

Кроме того, с возрастом у кошек могут меняться предпочтения относительно типа поверхности для царапания. Если молодому животному нравится высокая вертикальная поверхность, то со временем оно может предпочесть более устойчивую горизонтальную.