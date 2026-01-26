Зоопсихолог Волков сообщил, что стерилизация помогает котам адаптироваться к новым условиям

У стерилизованных кошек и кастрированных котов есть преимущество при знакомстве с другими животными — отсутствие половых гормонов помогает им быть спокойнее и легче адаптироваться к новым условиям. Об этом сообщил зоопсихолог Мирослав Волков в беседе с сайтом KP.RU .

«Половые гормоны, разумеется, влияют на поведение. Со стерилизованными животными проще работать», — отметил эксперт.

Как пояснил Волков, даже если кошка не стерилизована, это не обязательно приведет к проблемам при знакомстве с другими питомцами. Он посоветовал давать животным время адаптироваться и при необходимости обращаться за помощью к специалистам. Зоопсихологи и кинологи могут предложить стратегии для улучшения отношений между питомцами и их комфортного сосуществования.