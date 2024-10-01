Зоопсихолог Волков посоветовал вести питомца к специалисту, если он слишком много мяукает или лает

К зоопсихологу обращаются, когда поведение питомца начинает мешать его жизни или владельцу. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Что считается отклонением от нормы, зависит от взглядов владельца: для некоторых собака, которая ходит в туалет на пеленку, или кот, дерущий диван, — это нормально, а для других лишние звуки уже тревожный знак.

Как отмечает зоопсихолог Мирослав Волков, избыточная вокализация — одна из самых распространенных проблем, наряду с агрессией, нечистоплотностью и расстройствами питания. Другими словами, стоит насторожиться, если питомец много лает или мяукает. В этом случае есть смысл обратиться к зоопсихологу, чтобы понять причину беспокойства.