Зоопсихолог Волков посоветовал вести питомца к специалисту, если он слишком много мяукает или лает
К зоопсихологу обращаются, когда поведение питомца начинает мешать его жизни или владельцу. Об этом сообщил сайт KP.RU.
Что считается отклонением от нормы, зависит от взглядов владельца: для некоторых собака, которая ходит в туалет на пеленку, или кот, дерущий диван, — это нормально, а для других лишние звуки уже тревожный знак.
Как отмечает зоопсихолог Мирослав Волков, избыточная вокализация — одна из самых распространенных проблем, наряду с агрессией, нечистоплотностью и расстройствами питания. Другими словами, стоит насторожиться, если питомец много лает или мяукает. В этом случае есть смысл обратиться к зоопсихологу, чтобы понять причину беспокойства.