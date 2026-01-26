Зоопсихолог Волков назвал феромоны для знакомства питомцев пустой тратой денег

Владельцы животных часто интересуются, могут ли феромоны и успокоительные препараты помочь питомцам лучше познакомиться и снизить уровень стресса. Зоопсихологи Мирослав Волков и Марианна Гладких в интервью KP.RU высказали свое мнение по этому вопросу.

Волков назвал использование феромонов пустой тратой денег, пояснив, что те не доказали свою эффективность на практике.

«Что касается успокоительных, то их нельзя использовать без назначения врача, потому что все они имеют побочные эффекты», — отметил эксперт.

Его коллега добавила, что применение препаратов не всегда гуманно, особенно если цель — обеспечить долгую совместную жизнь животных.