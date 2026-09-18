Зоопсихолог Ушакова рассказала, что собаки остро реагируют на изменение графика хозяев с наступлением осени

Зоопсихолог Лидия Ушакова в интервью телеканалу «Москва 24» объяснила, почему собаки мелких пород в большей степени подвержены обострению психологических проблем с наступлением осени. По словам специалиста, в это время года у животных наблюдаются сезонные колебания состояния нервной системы и психики, которые напрямую связаны с изменением погоды и сокращением светового дня.

Ушакова отметила, что в такие периоды у питомцев могут усиливаться те проблемы поведения, которые присутствовали и ранее: тревожность, различные страхи или необоснованная агрессия. При этом хандра и апатия возникают скорее из-за изменения привычного образа жизни с окончанием лета, а не из-за погодных условий как таковых. Многие владельцы возвращаются после дачного сезона обратно в квартиры, из-за чего их животные резко лишаются возможности свободно гулять на участке, что вызывает сильный стресс адаптации.

К тому же питомцы остро реагируют на изменение графика хозяев с наступлением осени, когда люди надолго уходят из дома по делам или на работу. Эксперт добавила, что собаки хорошо считывают эмоциональное состояние людей, которое осенью также часто бывает подавленным.