Зоопсихолог Табунщикова: грубое обращение может вызвать стресс у питомца

Владельцы кошек и собак все чаще обращаются к зоопсихологам за решением поведенческих проблем своих четвероногих друзей. Как справиться с агрессией, страхами или трудностями адаптации, рассказала «ФедералПресс» ветеринарный врач, зоопсихолог Наталья Табунщикова.

Она отметила, что для корректировки поведения животных необходимо использовать методы положительного подкрепления — похвалу, лакомства, игру. Грубое обращение может вызвать стресс у питомца и ухудшить его контакт с хозяином.

У собак часто встречаются проблемы с агрессией, страхами и деструктивным поведением. Кошки же могут страдать от нечистоплотности, агрессивного поведения и фобий.

Чтобы помочь животным легче адаптироваться к изменениям в окружающей среде, владельцам следует заранее знакомить их с новыми людьми и обстановкой. Сохранение привычного распорядка дня и любимых вещей животного также может облегчить процесс привыкания.

Если питомец проявляет тревожность или агрессию, стоит обратить внимание на его уровень активности. Недостаток физической и умственной нагрузки может привести к накоплению стресса и поведенческим проблемам.