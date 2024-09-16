Зоопсихолог Сиротина заявила, что рацион кошек должен составляться индивидуально

Кормление кошек должно основываться на их индивидуальных характеристиках. Об этом рассказала «Известиям» зоопсихолог Ангелина Сиротина.

По словам специалиста, при составлении рациона следует учитывать статусную группу животного — это могут быть котята, молодые особи, взрослые кошки или пожилые. Важно также принимать во внимание специфические особенности здоровья каждого питомца.

Рацион нужно составлять, учитывая индивидуальные потребности организма животного. Если с кошкой все в порядке, она может быть всеядной и допускать как сухие корма, так и натуральные продукты. Тем не менее, если возникают сомнения по поводу здоровья питомца, рекомендуется провести полное обследование.