Зоопсихолог Сиротина предупредила о влиянии клички на поведение питомца

Имя домашнего животного способно повлиять на его характер и поведение из-за интонаций хозяина. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина.

По ее словам, мягкая кличка передает питомцу позитивный настрой, тогда как суровые имена звучат жестко. В результате у четвероногого могут сформироваться раздражительность и агрессия, отметил KP.RU.

Специалист посоветовала отказаться от грубых и демонических кличек вроде Люцифера, а также не называть животных человеческими именами знакомых или родственников.