Зоопсихолог Петрова рассказала, что жизнь в зоомагазинах ломает животным психику

Для животных жизнь в зоомагазине — это настоящее мучение. Недолгие прогулки по помещению можно сравнить с временным содержанием в ветклинике, но остальная жизнь питомцев ужасна. Таким мнением поделилась основатель Центра реабилитации для животных, зоопсихолог Оксана Петрова в беседе с Life .

«Тесная клетка, постоянный шум, десятки незнакомцев ежедневно, навязчивые прикосновения, стук по стеклу, пальцы, невозможность уединиться или спрятаться. Животные не могут сказать о своем страдании, но их организм кричит об этом — отказом от еды, хроническими расстройствами пищеварения, бесконечным вылизыванием лап до ран, монотонным кружением по клетке. Психика ломается, ведь это ежедневный ад», — объяснила эксперт.

Петрова подчеркнула, что собак по интеллекту можно сравнить с восьмилетним ребенком, кошки обладают эмоциональным интеллектом четырехлетнего малыша, даже грызуны и птицы прекрасно помнят стрессовые ситуации.