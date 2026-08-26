Зоопсихолог Петрова отметила, что учащенное дыхание может указывать на то, что собаке некомфортно в кафе

В среду, 26 августа, отмечается Международный день собак. В связи с этой датой зоопсихолог и зоозащитник Оксана Петрова поделилась с Life.ru советами, как определить, комфортно ли питомцу в кафе и ресторанах.

По словам специалиста, не все собаки одинаково хорошо переносят пребывание в общественных местах. Некоторые животные любят путешествовать и общаться с людьми, а другие предпочитают оставаться дома.

Петрова отметила, что оценить реакцию питомца можно по его поведению даже во время посещения обычного магазина, куда разрешен вход с животными. Если собака спокойно находится среди людей и не проявляет признаков беспокойства, вероятно, такая обстановка не доставляет ей дискомфорта.

Однако, если собака начинает часто дышать, у нее выделяются слюни, она прижимается к владельцу или прячется под стол — это говорит о том, что ей некомфортно. В таком случае лучше увести питомца из кафе или магазина.

Зоопсихолог также обратила внимание на то, что ответственность за решение взять питомца с собой в общественное место лежит на владельце. Она подчеркнула, что некоторые хозяева воспринимают собаку как часть собственного образа, тогда как для других главным критерием становится желание самого животного.

Кроме того, сильный стресс особенно опасен для собак с определенными заболеваниями. Например, у животных с эпилепсией стрессовая ситуация может стать фактором, провоцирующим приступ.