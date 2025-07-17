Зоопсихолог Малькова объяснила шумное поведение кошек по ночам охотничьим инстинктом

Некоторые кошки по ночам могут громко мяукать, разбрасывать предметы и топтаться по хозяевам. У такого поведения есть объяснение. О способах коррекции рассказала фелинолог и зоопсихолог Юлия Малькова в беседе с «Ридусом» .

«Часто так делают кошки, у которых очень развит охотничий инстинкт. В природе эти животные охотиться ночью, и если у вашей кошки сильная потребность в охоте, она всегда будет пытаться ее удовлетворить», — объясняет Малькова.

По словам специалиста, решение довольно простое: «Единственный способ справиться с тем, что кошка будит вам по ночам, — это оставить животное наедине с какой-то интересной игрушкой, чтобы оно развлекало себя охотой за ней, а затем закрыть дверь в спальню».

«Со временем поведение кошки скорректируется само по себе. Она привыкнет, что у нее ночью есть охота в определенной части квартиры или дома (вне вашей спальни), а если она в спальне — у нее тихая спокойная семейная идиллия», — добавляет фелинолог.

Важно действовать последовательно, и тогда «кошка будет встречать вас с хорошим настроением, а вы будете высыпаться».