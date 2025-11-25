Зоопсихолог Лукьянова отметила, что короткошерстные и голые породы собак в холодное время года нуждаются в одежде

Зоопсихолог Варвара Лукьянова поделилась советами о необходимости и правилах выбора одежды для собак в зимний период в интервью для sovainfo.ru .

По мнению эксперта, большинству собак дополнительное утепление не требуется, однако короткошерстные и голые породы в холодное время года нуждаются в одежде. Варвара Лукьянова подчеркивает, что для таких собак важна непромокаемость и теплый подклад, а также учитывает индивидуальные особенности адаптации животного к окружающей среде.

Эксперт отмечает, что одежда для собак может служить не только для утепления, но и защищать от дождя, снега и грязи. В качестве материала для такой одежды рекомендуется использовать мембрану — дышащий материал, который не пропускает влагу.

Важным аспектом является комфорт питомца. Варвара Лукьянова указывает, что тесная и негибкая одежда может создавать неудобства для собаки: «Неудобства создает любая тесная и негибкая одежда, которая плотно облегает. Это сразу будет заметно, так как пес начнет двигаться в ней как робот или же вообще откажется куда-либо в ней идти и просто замрет на месте».

Выбор обуви для собак также важен, особенно в городе, где используются противогололедные реагенты. Однако эксперт подчеркивает, что большая часть магазинной обуви не подходит собакам физиологически. Альтернативой может служить специальный воск для лап.