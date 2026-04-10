Зоопсихолог Левченко рассказала, что укромное место поможет питомцу пережить шумный ремонт в квартире

Ремонт в квартире может стать серьезным стрессом для домашнего животного. Чтобы питомец легче перенес это непростое время, нужно создать для него комфортные условия и обеспечить достаточное внимание, рассказала зоопсихолог Наталья Левченко в интервью «Москве 24» .

По ее словам, когда питомец остается в ремонтируемой квартире, важно найти для него самое тихое место. В теплое время года подойдет застекленный балкон. Следует обустроить что-то вроде домика или норки — например коробку или клетку, накрытую темной тканью. В таком укрытии животное будет чувствовать себя в безопасности.

Для кошек важно, чтобы укрытие располагалось примерно на уровне человеческого роста. Так они чувствуют себя комфортнее. Некоторым животным, которые любят взаимодействовать с хозяином, в стрессовый период нужно больше внимания.