Зоопсихолог Левченко рассказала, что кошки на генетическом уровне считают безопасными места на высоте

Зоопсихолог Наталья Левченко, хирург Донской государственной ветклиники, в беседе с «Москвой24» поделилась советами по обустройству места для домашних питомцев. Она рассказала, что кошки предпочитают вертикальные пространства, а собаки — зоны у входной двери и в местах сбора семьи.

По словам Левченко, кошки на генетическом уровне считают безопасными места на высоте. Это позволяет им осматривать территорию и снижать риск внезапного нападения. Поэтому, помимо возможности перемещаться по вертикали, для кошки имеет смысл обустроить уютную теплую лежанку на шкафу. Также стоит продумать несколько альтернативных зон отдыха внизу: в укромном темном месте и там, где часто присутствует хозяин.

Для собак важно создать затемненный угол, например, поставить дом с крышей. Это место поможет животным успокоиться в стрессовые моменты. Еще одну зону для отдыха, например, в виде коврика или лежанки с бортиками, стоит обустроить в гостиной или на кухне — там, где чаще всего собирается семья. Это важно для того, чтобы собака чувствовала себя членом коллектива.

Также эксперт отметила, что уютная зона должна быть и в коридоре с возможностью следить за входной дверью. Если у собаки нет доступа к прихожей, она может страдать от повышенной тревожности.

Левченко подчеркнула, что место для питомца не должно располагаться на сквозняке или под кондиционером, чтобы животное не простудилось. Кроме того, место отдыха не должно скользить по полу, иначе каждый подъем с него может повышать уровень стресса и негативно отражаться на здоровье суставов.