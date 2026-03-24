Зоопсихолог Левченко посоветовала больше нагружать кошку в вечернее время, чтобы отучить ее будить хозяина по ночам

Зоопсихолог и хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко в разговоре с «Москвой 24» поделилась методами, которые помогают отучить кошку будить хозяина ночью.

По словам специалиста, кошки — ночные животные, и их активность в темное время суток естественна. Однако если питомец мешает спать, можно попробовать несколько способов решения проблемы.

Левченко отметила, что важно обогащать домашнее пространство, чтобы животному было чем заняться. Игрушки и когтеточки помогут развлечь питомца. Необходимо понаблюдать за кошкой, чтобы понять, что ее особенно занимает.

Эксперт рассказала о случае, когда кошка регулярно будила хозяина перед рассветом, чтобы он открыл ей штору. Проблема решилась, когда занавеску начали оставлять приоткрытой с вечера. Также специалист посоветовала больше нагружать кошку в вечернее время.

«Можно специально разбудить ее и заставить поиграть, побегать. Это увеличивает вероятность того, что ночью питомец будет долго отдыхать», — сказала эксперт.

Кроме того, Левченко подчеркнула, что нельзя закреплять нежелательное поведение. Если кошка пытается разбудить хозяина ночью, не стоит сразу же реагировать. Лучше всего не обращать на нее внимания и установить автоматическую кормушку с таймером, чтобы питомец не чувствовал голод.

Зоопсихолог также рекомендовала не проявлять агрессию по отношению к кошке. Не стоит брызгать на животное водой из пульверизатора, ругаться или сталкивать с кровати. Такие действия лишь обеспечат питомцу нежелательную реакцию хозяина.