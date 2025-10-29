Зоопсихолог Куликова назвала операцию «мягкие лапки» настоящей пыткой для кошки

Зоопсихолог и фелинолог Татьяна Куликова в беседе с сайтом KP.RU предостерегла от проведения операции по удалению когтей у кошек, сравнив ее с настоящими пытками.

По словам эксперта, операция «мягкие лапки» не только не приносит пользы здоровью животного, но и может серьезно навредить его эмоциональному состоянию.

«Возможность царапать, точить когти — это очень важная составляющая кошачьей жизни. Это и эмоциональная разрядка, и зарядка (растягивание позвоночника), а также способ оставить как обонятельные, так и визуальные метки», — пояснила специалист.

Куликова предупредила, что после процедуры питомцы часто становятся агрессивными и тревожными, начинают метить территорию и даже теряют способность удерживать равновесие. Среди причин такого поведения — утрата естественной защиты и сильный стресс.