Зоопсихолог Клюсовец объяснила, как стресс хозяев влияет на кошек

Российские ветеринары отмечают, что кошки все чаще страдают от недугов, которые могут быть связаны со стрессом. Например, встречаются случаи идиопатического цистита и идиопатического дерматита. Чтобы разобраться в причинах такого явления, издание KP.RU обратилось к дипломированному фелиноголу и зоопсихологу Елене Клюсовец.

По словам эксперта, кошки чувствительны к эмоциям своих хозяев. Если человек переживает или грустит, это может вызвать беспокойство у животного. Кошки консервативны и стремятся к стабильности, поэтому изменения в поведении хозяина могут выбить их из колеи.

Клюсовец подчеркивает, что термин «идиопатический» не всегда означает «нервный». Ветеринары используют его, когда не могут определить причину заболевания. Иногда под видом поведенческой реакции может скрываться другое заболевание.

Также эксперт отмечает, что владельцы часто проецируют свои страхи на питомцев. Из-за повышенного уровня тревожности люди могут видеть «болезни» у кошек, которых на самом деле нет.

Чтобы помочь кошке справиться со стрессом, важно создать для нее комфортную среду. Эксперт рекомендует установить камеру, чтобы отслеживать поведение животного в отсутствие хозяина. Релаксирующая музыка, препараты с феромонами и ароматерапия могут помочь успокоить кошку.

Кроме того, Елена Клюсовец советует больше играть с животным, разговаривать с ним и развлекать его. Это поможет кошке отвлечься от стресса и почувствовать себя более уверенно.